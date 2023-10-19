Advert

Bakanlıktan sosyal yardım zammı müjdesi geldi! SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek hepsi artıyor

Aile Bakanlığı sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi verdi. SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek hepsine zam geliyor. İşte detaylar…

Bakanlıktan sosyal yardım zammı müjdesi geldi! SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek hepsi artıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 14:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zam müjdeleri gelmeye devam ediyor. Bakanlık, milyonlarca vatandaşın faydalandığı, tüm sosyal yardım ödemeleri için zam açıklaması yaptı. Ocak 2024’te gelecek zam için oranlar da netleşiyor. Çünkü ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım ödemelerine memur maaş kat sayısı oranında zam yapılıyor. Bu durumda Ocak 2024 memur zammı yardım paralarına da yansıyacak. Peki zamlı SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek ödemesi ne kadar olacak?

Sosyal yardım ödemelerine zam haberleri yakından takip ediliyor. Emekli, memur, asgari ücretli çalışanların yanı sıra devletten yardım alanların maaşları da Ocak ayında değişecek. Zam oranlarına ilişkin de ilk ipuçları gelmeye başladı. Memur maaşlarına endeksli olan sosyal yardım ödemelerine yılbaşında en az yüzde 50 oranında zam bekleniyor. Peki SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek yardımı ne kadar olacak? İşte zamlı sosyal yardım ödemeleri…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM GELİYOR MU?

Sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen konular gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri, vatandaşlar arasında zam beklentilerini gündeme getiriyor.

Şu an için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir zam açıklaması yapılmamış olsa da, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşı zamlarının katsayısına göre sosyal yardım ödemelerine zam yapıldığı bilinmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış yaşanacağını belirtmiştir.

YÜZDE 50 ORANINDA ZAM BEKLENTİSİ VAR

Eğer memur maaşlarının yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşirse, sosyal yardım ödemeleri de yaklaşık olarak yüzde 50 oranında artabilir. Ancak resmi bir açıklama yapılmadan kesin bir zam oranı belirlenmemiştir. Vatandaşlar, gelecek dönemde sosyal yardım ödemelerinin ne kadar artacağını bekleyişle izlemektedirler.

Benzer Haberler
55.000 TL ödemeniz hesapta bekliyor! 11 gününüz kaldı: T.C kimlik no son hanesi 0,2,4,6 olanlara duyuruldu! 55.000 TL ödemeniz hesapta bekliyor! 11 gününüz kaldı: T.C kimlik no son hanesi 0,2,4,6 olanlara duyuruldu!
TOKİ'den 8.887 TL taksitle yeni orta gelir grubu kampanya müjdesi! Onlarca ilde Ekim ve Kasım ayında eviniz olsun TOKİ'den 8.887 TL taksitle yeni orta gelir grubu kampanya müjdesi! Onlarca ilde Ekim ve Kasım ayında eviniz olsun
SSK ve Bağ-kur emekli zammı SON DAKİKA! Yeni zam oranları emekliyi sevindirecek SSK ve Bağ-kur emekli zammı SON DAKİKA! Yeni zam oranları emekliyi sevindirecek
Gram altın fiyatı Aralık 2023 tahmini ortalığı yıkacak: Elinde altını olan anında pozisyon alsın! Gram altın fiyatı Aralık 2023 tahmini ortalığı yıkacak: Elinde altını olan anında pozisyon alsın!
İş Bankası'ndan 50.000 TL, 100.000 TL ve 200.000 TL borç kapatma kredisi müjdesi! İş Bankası'ndan 50.000 TL, 100.000 TL ve 200.000 TL borç kapatma kredisi müjdesi!
Bankalar arasındaki rekabet kızıştı: %0 faizli 20.000 TL para ve 2.500 TL hediye ödemesi başladı Bankalar arasındaki rekabet kızıştı: %0 faizli 20.000 TL para ve 2.500 TL hediye ödemesi başladı
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

4D taşeron için son dakika haberi: 100 bin taşeron işçi kadrolu statüye geçecek
  • 19-10-2023 08:03

4D taşeron için son dakika haberi: 100 bin taşeron işçi kadrolu statüye geçecek

Hastaneler inşaat ve hizmet sektörüne 2 milyon işçi alınıyor: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
  • 19-10-2023 09:22

Hastaneler inşaat ve hizmet sektörüne 2 milyon işçi alınıyor: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?