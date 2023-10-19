Bakanlıktan sosyal yardım zammı müjdesi geldi! SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek hepsi artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zam müjdeleri gelmeye devam ediyor. Bakanlık, milyonlarca vatandaşın faydalandığı, tüm sosyal yardım ödemeleri için zam açıklaması yaptı. Ocak 2024’te gelecek zam için oranlar da netleşiyor. Çünkü ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım ödemelerine memur maaş kat sayısı oranında zam yapılıyor. Bu durumda Ocak 2024 memur zammı yardım paralarına da yansıyacak. Peki zamlı SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek ödemesi ne kadar olacak?

Sosyal yardım ödemelerine zam haberleri yakından takip ediliyor. Emekli, memur, asgari ücretli çalışanların yanı sıra devletten yardım alanların maaşları da Ocak ayında değişecek. Zam oranlarına ilişkin de ilk ipuçları gelmeye başladı. Memur maaşlarına endeksli olan sosyal yardım ödemelerine yılbaşında en az yüzde 50 oranında zam bekleniyor. Peki SED, evde bakım, 65 yaş, engelli, Aile destek yardımı ne kadar olacak? İşte zamlı sosyal yardım ödemeleri…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM GELİYOR MU?

Sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen konular gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri, vatandaşlar arasında zam beklentilerini gündeme getiriyor.

Şu an için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir zam açıklaması yapılmamış olsa da, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşı zamlarının katsayısına göre sosyal yardım ödemelerine zam yapıldığı bilinmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış yaşanacağını belirtmiştir.

YÜZDE 50 ORANINDA ZAM BEKLENTİSİ VAR

Eğer memur maaşlarının yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşirse, sosyal yardım ödemeleri de yaklaşık olarak yüzde 50 oranında artabilir. Ancak resmi bir açıklama yapılmadan kesin bir zam oranı belirlenmemiştir. Vatandaşlar, gelecek dönemde sosyal yardım ödemelerinin ne kadar artacağını bekleyişle izlemektedirler.