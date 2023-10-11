Advert

Bakanlıktan son dakika açıklaması! Okullar sene sonuna kadar tatil

Hamas tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle İsrail Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 gün tatil ilan edilmişti. Savaş ilanı ve bölgedeki çatışmaların devam etmesi nedeniyle bakanlık bir son dakika açıklaması daha yaptı. İsrail'de okullar sene sonuna kadar tatil edildi.

Bakanlıktan son dakika açıklaması! Okullar sene sonuna kadar tatil
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 18:10

Geçtiğimiz günlerde iki günlük bir tatil kararı alan İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, bu kararını genişleterek okulları süresiz tatil ilan etti.

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, bu kararın alınmasındaki ana neden çocukların güvenliği. Yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği için savaş bitene kadar okullar süresiz olarak tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu durum, öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı veliler, çocuklarının güvenliğinin ön planda tutulmasından dolayı bakanlığın aldığı kararı desteklerken; eğitimin aksamaması gerektiğini düşünen bir kısım da endişelerini dile getirdi.

Savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, okulların ne zaman açılacağı konusunda da henüz net bir tarih verilmedi. Ebeveynler ve eğitimciler, online eğitim gibi alternatif yöntemlere başvurulup başvurulmayacağını merak ediyor.

Önümüzdeki günlerde bakanlığın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ve eğitimin nasıl devam edeceği konusunda daha detaylı bilgilendirmelerin yapılması bekleniyor.

Yapılan açıklamalarda, bu kararın öğrencilerin can güvenliği düşünülerek alındığı vurgulandı. Hamas’ın İsrail’e düzenlediği operasyonun, bu kararda büyük bir etken olduğu belirtildi.

Bu durum, İsrail'deki aileler ve eğitim camiası için büyük bir endişe kaynağı oldu. Öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için bakanlığın online eğitim gibi alternatif yöntemlere yönelip yönelmeyeceği konusu gündemde.

Gazze’ye yapılan saldırı ve Hamas’ın karşılık operasyonları devam ederken, İsrail’deki okulların ne zaman tekrar eğitime başlayacağına dair belirsizlik sürüyor. Eğitim camiası, öğrencilerin mağdur olmaması adına bakanlıktan detaylı bir planlama ve bilgilendirme bekliyor.

Benzer Haberler
İŞKUR tam 17000 TL maaşa sahip olacak typ personel alımı yapacak! TYP iş başvuruları için adımlar İŞKUR tam 17000 TL maaşa sahip olacak typ personel alımı yapacak! TYP iş başvuruları için adımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ceza var dedi! İndirim seferberliği başladı: PTT AVM İndirimleri mest etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ceza var dedi! İndirim seferberliği başladı: PTT AVM İndirimleri mest etti!
Bankadan kredi çekemeyenler bu haber size: Bu banka 15.000 TL ayırdı! Bankadan kredi çekemeyenler bu haber size: Bu banka 15.000 TL ayırdı!
Feyza Altun ortaya çıkardı! Dilan Polat'ın deprem bölgesinde müşterilerini mağdur etti Feyza Altun ortaya çıkardı! Dilan Polat'ın deprem bölgesinde müşterilerini mağdur etti
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi gibi ödemeler başladı: Hesaplarınıza en az 5000 TL en fazla 12000 TL aktarılıyor Emeklilere yılbaşı ikramiyesi gibi ödemeler başladı: Hesaplarınıza en az 5000 TL en fazla 12000 TL aktarılıyor
Elektrik faturası, doğalgaz parası, doğum yardımı, engelli maaşı nasıl alınır? Elektrik faturası, doğalgaz parası, doğum yardımı, engelli maaşı nasıl alınır?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri
  • 10-10-2023 21:39

Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
  • 10-10-2023 10:01

Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?
  • 08-10-2023 17:14

TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı
  • 11-10-2023 15:53

Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı