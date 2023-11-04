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Bakanlık uyardı, "Sakla Beni" dizisindeki tepki çeken sahne için acil önlem alındı

OGM Pictures tarafından hazırlanan "Sakla Beni" adlı dizi, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (Mete), Cemre Baysel (İncila) ve Asude Kalabek (Naz) gibi ünlü oyuncuların üstlendiği bir yapım olarak dikkat çekti. Ancak diziye çocuk oyuncuların katıldığı bir sahne, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bakanlık uyardı,
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-11-2023 15:11

Çocukların yer aldığı bu sahne, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu ve bazı kişilerce rahatsızlık verici bulundu. Bu tepkilerin ardından Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yazılı açıklama yaparak dizi hakkındaki endişelerini dile getirdi. Açıklamada, söz konusu sahnelerin çocukları olumsuz etkileyebileceği ve çocuk ihmalini işaret edebileceği belirtildi.

Bakanlık, söz konusu sahnelerin RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi için talepte bulunduğunu açıkladı. Dizi henüz yayınlanmadan, 23 Ekim 2023 tarihinde bakanlık tarafından RTÜK'e bildirildi. Çocukların kullanıldığı bu tür sahnelerin tasvip edilmediği ve kabul edilmediği belirtildi.

Bu açıklamanın ardından dizi kanal ve yapım şirketi tarafından bir karara varıldı ve tepki çeken sahne diziden çıkarıldı.

Dizinin tekrar yayınlanmaya başlaması için gerekli düzenlemeler yapıldı ve izleyicilerle buluştu.

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