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Bakan Koca açıkladı! Aşı ve kapanma geri mi geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevcut spekülasyonlar ışığında Eris varyantı ile ilgili toplu aşı kampanyası ve kapanma iddialarına cevap verdi. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde vefat eden Dr. Ersin Mahmutluoğlu üzerinden yürütülen kara propagandaya dikkat çekti ve bilimin tarafsızlığını vurguladı.

Bakan Koca açıkladı! Aşı ve kapanma geri mi geliyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 15:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda kaybettiğimiz Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun ardından, Eris varyantı ve ilgili iddialar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Dr. Mahmutluoğlu üzerinden yürütülen kara propagandanın bilimsel dayanağı olmadığını belirtti ve bilim adamlarını bilimin tarafsızlığını korumaya çağırdı.

"Arkadaşımızın Adı Karıştırıldı"

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun vefatının ardından çıkan iddialara dikkat çeken Koca, "Arkadaşımızın adı karıştırıldı, fakat o nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Koca, bu tür propagandaların bilimsellikten uzak olduğunu ve halkı gereksiz yere sosyal bir depresyona sürüklemeye çalıştığını vurguladı.

"Bilim Adına Bilime Aykırı Girişimler"

Bakan Koca, bilim adına bilime aykırı hareket edenleri eleştirerek, bu tür girişimlerin ülkenin gereksiz yere sosyal bir depresyona sürüklendiğini, bu durumun büyük bir sağlık sorunu olduğunu dile getirdi. "Gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız" dedi.

"Radikal Tedbirlerden Aşıya"

Covid-19 ile mücadele sürecinde, gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirten Koca, "Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun" şeklinde konuştu.

"Kara Propagandaya Dikkat!"

Bakan Koca, hekimliğin beyaz olduğunu, kara propagandanın bir hekime yakışmadığını söyledi ve bilimin sözünün ömrünün uzun olduğunu belirtti. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun adının karıştığı tezvirattan incinmesini istemediğini ifade etti.

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