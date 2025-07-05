Bahar’a güçlü transfer: Mert Turak diziye katıldı

Fenomen dizi “Bahar”, 3. sezonuyla ekranlara iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu yapımcılığında hazırlanan dizi, yenilenmiş hikâyesi ve sürpriz transferleriyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Diziye katılan son isim ise Mert Turak oldu.

Mert Turak “Bahar” dizisinin yıldız kadrosuna dahil oldu

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim Efendi karakteriyle büyük beğeni toplayan Mert Turak, şimdi de Demet Evgar’lı Bahar dizisine transfer oldu. Başarılı oyuncunun dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu.

Bahar dizisi 3. sezonda hikâyesini yeniliyor

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alınacak olan yeni sezon bölümleri, sürükleyici ve değişen hikâyesiyle izleyicilere yepyeni bir deneyim sunacak. Mert Turak’ın dahil olması, kadrodaki yıldız isimlerin gücünü daha da artırdı.

Yeni sezon bomba gibi geliyor

İzleyiciye her sezon farklı duygular yaşatan Bahar, 3. sezon için çok daha iddialı bir kurgu ile dönüyor. Özellikle Mert Turak gibi güçlü bir oyuncunun diziye dahil olması, sosyal medyada şimdiden gündem oldu. Demet Evgar’ın etkileyici performansına Mert Turak’ın oyunculuk gücü eklendiğinde, ortaya sezonun en konuşulan projelerinden biri çıkacak gibi görünüyor.