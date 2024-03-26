Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisine sürpriz bir isim daha katıldı

Show TV’nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Deniz Sarıkaş dahil oldu. Salı akşamlarının adresi olan diziye, 7. bölümde dahil olacak Deniz Sarıkaş; sokak sanatçısı ve sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Keskin karakterine hayat verecek.

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisine sürpriz bir isim daha katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2024 15:00

Show TV’nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’, yeni bir ismi kadrosuna dahil ediyor. Genç ve başarılı oyuncu Deniz Sarıkaş, dizinin 7. bölümünde izleyicilerle buluşacak ve önemli bir karaktere hayat verecek.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziye katılan Deniz Sarıkaş, sokak sanatçısı ve sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Keskin karakterine can verecek. Dizinin yeni bölümlerinde Rüzgar Keskin rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sarıkaş, performansıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

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