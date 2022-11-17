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Gecce Magazin Haberleri

Bahar Şahin'in aracındaki çiçekler kimden geldi?

Geçtiğimiz sene Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile ayrılan oyuncu Bahar Şahin, Oktay Çubuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak mutluluk pozlarıyla gündeme gelen ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş; Şahin ve Çubuk, yollarını ayırmaya karar vermişti. Yaşananların ardından geçtiğimiz gecce bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü gizledi. Ünlü ismin aracındaki çiçekler ise dikkatlerden kaçmadı.

Bahar Şahin'in aracındaki çiçekler kimden geldi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2022 13:08

Bahar Şahin, önceki gecce Bebek'te bir mekanda kameralara yakalandı. Kalabalık bir grupla saatlerce mekanda oturan Şahin, arkadaşları ile uzun uzun konuştu. Arkadaşlarının tek tek mekanı terk etmesinin ardından en son mekandan ayrılan oyuncunun, yanındaki erkek arkadaşlarından birisinin kulağına uzunca süre bir şeyler söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Bundan yaklaşık 30 dakika sonra mekandan çıkan Bahar Şahin, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine eliyle yüzünü kapatarak aracına doğru gitti. Aracın torpidosundaki çiçekler dikkat çekerken, gazetecilerin tekrardan fotoğraf alması ile oyuncu yine yüzünü eliyle kapatmak istedi.

Çiçeklerin kimden geldiği merak konusu olsa da, Şahin bu sorulara cevap vermedi.

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