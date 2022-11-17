Bahar Şahin'in aracındaki çiçekler kimden geldi?





Bahar Şahin, önceki gecce Bebek'te bir mekanda kameralara yakalandı. Kalabalık bir grupla saatlerce mekanda oturan Şahin, arkadaşları ile uzun uzun konuştu. Arkadaşlarının tek tek mekanı terk etmesinin ardından en son mekandan ayrılan oyuncunun, yanındaki erkek arkadaşlarından birisinin kulağına uzunca süre bir şeyler söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Bundan yaklaşık 30 dakika sonra mekandan çıkan Bahar Şahin, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine eliyle yüzünü kapatarak aracına doğru gitti. Aracın torpidosundaki çiçekler dikkat çekerken, gazetecilerin tekrardan fotoğraf alması ile oyuncu yine yüzünü eliyle kapatmak istedi.

Çiçeklerin kimden geldiği merak konusu olsa da, Şahin bu sorulara cevap vermedi.