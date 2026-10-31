Ezgi Mola'dan Şaşırtan Yatırım Hamlesi: Gayrimenkulü Bırakıp Saate Yöneldi!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en sevilen, en üretken ve her projesiyle adından başarıyla söz ettiren isimlerinden Ezgi Mola bu kez oyunculuk performansıyla değil, magazin gündemine bomba gibi düşen şaşırtıcı yatırım tercihiyle konuşuluyor. Yıllardır kazandığı gelirleri akıllı yatırımlarla değerlendiren ve başarılı projelerde boy gösteren ünlü oyuncunun, geleneksel yatırım araçlarından saparak bambaşka bir sektöre yöneldiği ortaya çıktı. Mola'nın gayrimenkul yatırımlarına ara vererek lüks saat koleksiyonculuğuna adım attığı iddia edilirken koleksiyonun ilk parçasının fiyatı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Gayrimenkulden Lüks Saatlere

Uzun yıllardır kazancını daha çok gayrimenkul projelerine yönlendirerek güvenli bir portföy oluşturan Ezgi Mola'nın son dönemde rotasını tamamen lüks saat piyasasına çevirdiği öne sürüldü. Kulislerden sızan bilgilere ve iddialara göre; ünlü oyuncu bu radikal kararı almadan önce dünyaca ünlü lüks saat markalarını piyasa trendlerini ve değer artış oranlarını uzun süre boyunca titizlikle inceledi. Piyasada yatırım aracı olarak giderek popülerleşen prestijli saatleri markajına alan Mola’nın, uzun soluklu bir koleksiyon hamlesi başlattığı belirtildi.

İlk Saatinin Değeri 100 Bin TL

Yapığı detaylı araştırmaların ve piyasa analizlerinin ardından lüks saat dünyasına ilk adımı atan Ezgi Mola koleksiyonunun başlangıç parçasını nihayet koluna taktı. Oyuncunun büyük bir titizlikle seçtiği ilk lüks saatine ödediği rakamın ise 100 bin TL olduğu öğrenildi. Yatırım tercihini bu lüks ve prestijli aksesuarla taçlandıran başarılı oyuncu, saatini aldığı anları ve heyecanını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Hayranlarından ve moda çevrelerinden yoğun ilgi gören bu paylaşım kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.