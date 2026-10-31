Ezgi Mola'dan Şaşırtan Yatırım Hamlesi: Gayrimenkulü Bırakıp Saate Yöneldi!

Ezgi Mola yatırım tercihini gayrimenkulden saate çevirdi! Dünyaca ünlü markaları araştıran ünlü oyuncunun 100 bin TL değerindeki ilk saati sosyal medyada.

Ezgi Mola'dan Şaşırtan Yatırım Hamlesi: Gayrimenkulü Bırakıp Saate Yöneldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 11:10

Türk sinema ve televizyon dünyasının en sevilen, en üretken ve her projesiyle adından başarıyla söz ettiren isimlerinden Ezgi Mola bu kez oyunculuk performansıyla değil, magazin gündemine bomba gibi düşen şaşırtıcı yatırım tercihiyle konuşuluyor. Yıllardır kazandığı gelirleri akıllı yatırımlarla değerlendiren ve başarılı projelerde boy gösteren ünlü oyuncunun, geleneksel yatırım araçlarından saparak bambaşka bir sektöre yöneldiği ortaya çıktı. Mola'nın gayrimenkul yatırımlarına ara vererek lüks saat koleksiyonculuğuna adım attığı iddia edilirken koleksiyonun ilk parçasının fiyatı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Gayrimenkulden Lüks Saatlere

Uzun yıllardır kazancını daha çok gayrimenkul projelerine yönlendirerek güvenli bir portföy oluşturan Ezgi Mola'nın son dönemde rotasını tamamen lüks saat piyasasına çevirdiği öne sürüldü. Kulislerden sızan bilgilere ve iddialara göre; ünlü oyuncu bu radikal kararı almadan önce dünyaca ünlü lüks saat markalarını piyasa trendlerini ve değer artış oranlarını uzun süre boyunca titizlikle inceledi. Piyasada yatırım aracı olarak giderek popülerleşen prestijli saatleri markajına alan Mola’nın, uzun soluklu bir koleksiyon hamlesi başlattığı belirtildi.

İlk Saatinin Değeri 100 Bin TL

Yapığı detaylı araştırmaların ve piyasa analizlerinin ardından lüks saat dünyasına ilk adımı atan Ezgi Mola koleksiyonunun başlangıç parçasını nihayet koluna taktı. Oyuncunun büyük bir titizlikle seçtiği ilk lüks saatine ödediği rakamın ise 100 bin TL olduğu öğrenildi. Yatırım tercihini bu lüks ve prestijli aksesuarla taçlandıran başarılı oyuncu, saatini aldığı anları ve heyecanını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Hayranlarından ve moda çevrelerinden yoğun ilgi gören bu paylaşım kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu! Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu!
Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı! Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı!
Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: "Ameliyatlar Yüzünden Boyum 3 Santim Kısaldı, Ölüyordum!"
Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: "Nazardan Korunmak İçin Göbek Deliğini Bantlıyor!"
Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: "Ben Hep Aldatıldım"
Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: "İçim Çok Rahat Mesleğimi Lekeletmem!"
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!