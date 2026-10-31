Gülşah Saraçoğlu'na Eski Çalışanlarından Şok Suçlama: Modaevi Mühürlendi mi?

Moda dünyasının ve televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bu kez tasarımlarıyla değil eski çalışanlarının hakkındaki sarsıcı iddialarla magazin gündeminin ortasına oturdu. Sabah gazetesinin haberine göre Saraçoğlu'nun modaevinde görev yapan üç eski çalışanı maaş, fazla mesai, tazminat alacaklarının ödenmediği ve sigortalarının eksik ya da hiç yatırılmadığı iddiasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) resmi başvuruda bulundu. yaşanan bu yasal süreçlerin ardından ünlü modacının modaevinin mühürlendiği de öne sürüldü.

Şoförden Çarpıcı İddialar



Gülşah Saraçoğlu'nun şoförlüğünü yapan Fırat Bayat beş aylık çalışma süresince yalnızca bir aylık sigortasının ödendiğini söyledi. Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat sigorta primlerinin gerçek kazancı yerine asgari ücret üzerinden gösterildiğini ve kıdem-ihbar tazminatlarının da bu düşük tutar üzerinden hesaplandığını öne sürdü.

Fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini ve yıllık izin haklarının verilmediğini savunan şoför çalışma hayatı boyunca iş yerinde hakaret ve psikolojik baskıya maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

Hak Arama Mücadelesi



İddiaların odağındaki diğer iki eski çalışan da benzer sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Seyhan Sözer işten ayrılma sürecinde hak edişlerini alabilmek için uzun süre bekletildiğini ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini belirtti. Sözer kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai alacaklarının hiçbir şekilde ödenmediğini iddia etti.

Temmuz ayında işe başladığını ve eylül ayında ayrıldığını belirten Hayriye Çimşir ise üç aylık çalışma süresi boyunca tamamen sigortasız çalıştırıldığını söyledi. Fazla mesai ücretleri ve yasal haklarından mahrum bırakıldığını belirten Çimşir'in de aralarında bulunduğu personelin SGK şikayetleri sonrasında Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği iddiaları magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Ünlü modacıdan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.