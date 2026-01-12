Bahar Şahin’den Şeyma Subaşı’na "Tövbeli" Gönderme!

Magazin dünyasında sular durulmuyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları "pozitif" çıkan Şeyma Subaşı’nın "tövbe" açıklaması, ünlü oyuncu Bahar Şahin’in radarına takıldı. Şahin, meslektaşının açıklamasını tiye alan bir paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı’nın Testinde Neler Çıktı?

ABD dönüşü gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın Adli Tıp raporu oldukça ses getirdi. Yapılan kan ve saç analizinde şu maddeler tespit edildi:

Kokain ve türevleri (Benzoilekgonin, Metilekgonin)

İlaç etken maddesi olan Ketamin

Sonuçların ardından bir video yayınlayan Subaşı, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Yoluma dürüstçe devam etmeyi seçiyorum" diyerek bir uyanış döneminde olduğunu duyurmuştu.

Bahar Şahin: "Samimi Bir Tövbe Sürecindeyim"

Genç oyuncu Bahar Şahin, Subaşı’nın bu "manevi" çıkışını es geçmedi. Şahin, Instagram hesabından tesettürlü bir fotoğrafını paylaşarak üzerine Subaşı’nın o meşhur cümlesini yazdı:

"Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum."

Şahin’in bu ironik paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim bu mizahı eğlenceli bulurken, bir kesim ise hassas konular üzerinden prim yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Soruşturmada Adli Süreç Devam Ediyor

Şeyma Subaşı’nın pozitif çıkan raporu sonrası dosyanın seyrinin nasıl değişeceği merak konusu. Subaşı, yaptığı açıklamada "Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum" diyerek kullanımını kabul etmiş oldu. Ancak Bahar Şahin gibi isimlerin bu duruma "göndermeli" yaklaşımları, polemiğin daha da büyüyeceğine işaret ediyor.