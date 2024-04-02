Bade İşçil'in gündem olan "Pala Tute" dansı...

Bade İşçil'in dans videosu, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, hayranları yeni paylaşımlarını heyecanla beklemeye başladı. İşte detaylar...

Bade İşçil'in gündem olan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2024 17:40

Yerli Barbie olarak anılan oyuncu Bade İşçil, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dans videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde stres atmak için yürüdüğünü ifade etmişti, ancak bu kez yürüyemeyince stres atmanın yolunu müzik ve dansta buldu. İşçil'in dansı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İşçil'in dans ettiği parça da merak konusu oldu. Takipçileri, dans ettiği İtalyanca parçayı merak ederken, şarkının "Pala Tute" adlı roman punk ve roman folk tarzını benimseyen 'Gogol Bordello' adlı grubun şarkısı olduğu ortaya çıktı.

Bade İşçil'in dansı, sadece yetenekleriyle değil, seçtiği şarkıyla da dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan dans videosu, İşçil'in takipçileri arasında büyük bir konuşma konusu haline geldi. Güzel oyuncunun enerjik ve neşeli dansı, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İşte Bade İşçil'in dans ettiği o anlar...

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