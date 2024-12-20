Bade İşçil'den samimi itiraf: "Telefonum hacklense..."

Ünlü oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Kulaklıkla telefon görüşmesi yaptığı sırada gazetecileri kırmayan İşçil, yıl değerlendirmesi ve ilginç sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

“2025 Çok Güzel Bir Yıl Olsun”

2024 yılını değerlendiren başarılı oyuncu, “Güzel bir yıl geçirdik, üzücü şeyler de yaşadık. İnşallah 2025 çok güzel bir yıl olur” diyerek yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.

“Telefonum Hack’lense Korkmam”

Gazetecilerin, “Telefonunuz hacklense korkar mısınız?” sorusuna ise net bir yanıt veren İşçil, şu ifadeleri kullandı:

“Ben telefonumda yer alan herhangi bir şeyden korkmam. Yaptığım hiçbir şeyden korkacak bir insan da değilim. Korkuyorsam zaten yapmam. Başıma böyle bir durum gelsin istemem, kötü bir şey ama bu durumdan korkacağım şeyleri de telefonumda tutmam zaten.”

Güzel oyuncunun açık sözlülüğü ve kendinden emin duruşu, sosyal medyada da büyük takdir topladı.