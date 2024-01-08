Bade İşçil'den ekrana dönüş sinyali

Bade İşçil, en son rol aldığı 'Aslında Özgürsün' adlı yapımdan sonra ekranlara bir süre ara vermişti. Güzle oyuncu önceki gün oğluyla birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. AVM'de oğluyla keyifli bir zaman geçiren İşçil, daha sonra gazetecilerin isteğini kırmayarak objektiflere tek başına poz verdi.

Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren güzel oyuncu, "Şu an senaryo okuyorum. Yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Ancak henüz netleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Ekranlarda olmanın özlemini ben de yaşıyorum" açıklamasında bulundu.