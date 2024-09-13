Bade İşçil: "Yaz boyunca tatil yapamadım"

Başarılı oyuncu Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Keyifli ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken 41 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Her şey yolunda, okullar açıldı ve o telaş içindeyiz" diyen İşçil, yaz aylarını yoğun iş görüşmeleriyle geçirdiğini belirtti.

Dizi teklifleri aldığını söyleyen İşçil, "Reklam anlaşmalarım oldu, dizi projeleri için de görüşmeler yaptım. Şu an beklemedeyim, kısmet. Tatil yapma fırsatım olmadı ama Bodrum ya da Çeşme'ye gitmek isterdim" dedi.

Yürüyüş tutkusuyla bilinen oyuncu, "Yürümeyi çok seviyorum. Nerede yorulursam orada 'Dön Bade' diyorum ve dönüş yoluna geçiyorum, yaklaşık 10 kilometre yürüyorumdur" şeklinde konuştu.