Bade İşçil: "Yaz boyunca tatil yapamadım"

Başarılı oyuncu Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Bade İşçil:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2024 10:50

Başarılı oyuncu Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Keyifli ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken 41 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Her şey yolunda, okullar açıldı ve o telaş içindeyiz" diyen İşçil, yaz aylarını yoğun iş görüşmeleriyle geçirdiğini belirtti.

Dizi teklifleri aldığını söyleyen İşçil, "Reklam anlaşmalarım oldu, dizi projeleri için de görüşmeler yaptım. Şu an beklemedeyim, kısmet. Tatil yapma fırsatım olmadı ama Bodrum ya da Çeşme'ye gitmek isterdim" dedi.

Yürüyüş tutkusuyla bilinen oyuncu, "Yürümeyi çok seviyorum. Nerede yorulursam orada 'Dön Bade' diyorum ve dönüş yoluna geçiyorum, yaklaşık 10 kilometre yürüyorumdur" şeklinde konuştu.

Benzer Haberler
Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması
Aslı Enver annelik hikayesini anlattı Aslı Enver annelik hikayesini anlattı
Demet Özdemir tatil keyfini sürdürüyor: Siyah transparan elbisesiyle poz verdi Demet Özdemir tatil keyfini sürdürüyor: Siyah transparan elbisesiyle poz verdi
Melis Sezen makyajsız görüntülendi: Melis Sezen makyajsız görüntülendi: "Sevgi olsun, aşk olsun!"
Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı: Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı ayrıldı: "Yabani" dizisinin setinde başlayan aşk sona erdi
Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozu: Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozu: "Ateşli anne uyarısı"
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola’dan Narin tepkisi:
  • 10-09-2024 10:09

Ezgi Mola’dan Narin tepkisi: "Allah belasını versin"

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması:
  • 09-09-2024 11:00

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması: "Öyle olmadığını anladık"

Hande Yener, İstanbul'u yıktı geçti
  • 10-09-2024 18:05

Hande Yener, İstanbul'u yıktı geçti

Erkan Can dolandırıldı: Adamların rolünü resmen yedim
  • 11-09-2024 15:35

Erkan Can dolandırıldı: Adamların rolünü resmen yedim

Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı
  • 10-09-2024 18:07

Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı