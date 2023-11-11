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Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun arasında yaşandığı iddia edilen yasak ilişki konusu, daha sonra Tosun'un annesi Serpil Hanım tarafından doğrulanmıştı. Bu olayla ilgili olarak ünlü oyuncu Cansu Tosun, ilk kez konuştu.

Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez konuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2023 15:33

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, daha önce Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile samimi görüntülerde yakalanmıştı. Cansu Tosun'un ebeveynleri resmi olarak evli olduklarını açıklamış, Serpil Tosun ise "Allah'a havale ediyorum" demişti.

 

Şu sıralar "Kirli Sepeti" dizisinde rol alan Cansu Tosun, konu hakkında ilk defa konuştu.  "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum. Herkes yaptıklarından kendi sorumludur" diyen Tosun, babasıyla görüşmediği iddiaları üzerine, "Yok olur mu öyle şey? Babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz" yanıtını verdi.

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