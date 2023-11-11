Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, daha önce Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile samimi görüntülerde yakalanmıştı. Cansu Tosun'un ebeveynleri resmi olarak evli olduklarını açıklamış, Serpil Tosun ise "Allah'a havale ediyorum" demişti.

Şu sıralar "Kirli Sepeti" dizisinde rol alan Cansu Tosun, konu hakkında ilk defa konuştu. "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum. Herkes yaptıklarından kendi sorumludur" diyen Tosun, babasıyla görüşmediği iddiaları üzerine, "Yok olur mu öyle şey? Babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz" yanıtını verdi.