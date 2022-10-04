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Gecce Magazin Haberleri

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. Kadir ve Firuze’nin birbirine biraz daha yakınlaştığı sahnede Kadir’in Firuze’den neden özür dilediği merak konusu olurken, ikilinin bu yakınlaşmasının hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği heyecanla bekleniyor.

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-10-2022 14:19

BABA’NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

 Aralarındaki temasın tehlikelerini gören Firuze, Kadir’le yüzleşmek ister ama bu konuşma ikisini biraz daha yakınlaştırır. Liderliğini üstlendiği Çöpköy’de, karşısındaki insanların kendisine ilk defa karşı çıktığını gören Selahattin, bir an önce bu duruma müdahale etmesi gerektiğini anlar. Otoritesi sarsılmaya başlayan Selahattin, Kadir’e bir tuzak kurar ama Kadir bu tuzaktan sürpriz bir telefonla haberdar olur. Bir yandan Büşra’ya ulaşmaya çalışan İlhan diğer yandan Emin’i aramaya devam ederken aldığı bir bilgi tüm dengeleri değiştirir. Emin aylar sonra ailesine dair bazı bilgilere ulaşır. Kadir, babasıyla ilgili önemli bir ipucu yakalar ve baba-oğul birbirlerine bir adım daha yaklaşır.

 Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Baba’nın 18. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

 

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