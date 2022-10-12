Baba'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha!

BABA’NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Firuze, Kadir’le yüzleşerek hayat hikayesini ve neden Selahattin’in yanında kaldığını anlattı. Kadir ile Firuze giderek birbirine daha fazla yakınlaşırken Firuze, Selahattin’in evinde zor anlar yaşamaya başladı. Kadir’in meydan okumasının ardından öfkesi artan Selahattin, Kadir’e tuzak kurdu. Selahattin’in tuzağına düşüp saldırıya uğrayan Kadir, yaşadığı bu olayın ardından telefonunda Firuze’den gelen aramalara bakarken aslında Emin’in ankesörlü telefondan aradığı fakat cevapsız olan numarayı fark ederek araştırmaya başladı. Emin’in kendisini aradığı ankesörlü telefona ulaşan Kadir, çevredeki güvenlik kameralarına bakarak babasının izini buldu. İlhan’ın da yardımıyla Emin’i aramaya devam ederken, İlhan’a gelen telefon sonrasında Kadir hastaneye gitti ve yüzü tanınmaz halde olan bir cesedi babası sandı.

Babasının öldüğü kanısına varan Kadir, sabaha kadar bu üzüntüyle sokaklarda dolaştı, sabah cesaretini toplayıp ailesine bu kötü haberi tam vermeye giderken camiden gelen bir telefonla yeniden umutlandı. Cami müezzini, Emin’i bulduğunu söyledi ancak Kadir gelmeden Emin yeniden kayıplara karıştı. Bu sefer babasının söylediği son sözlerden nereye gittiğini tahmin eden Kadir, harabeye dönen Saruhanlı Köşkü’ne gitti ve burada Emin’i buldu. Baba oğulun kavuştuğu anlar yüreklere dokundu. Diğer taraftan İlhan, Emin Saruhanlı’nın cinayet işlemiş olabileceği ihtimalini öğrenirken, köşkün bahçesine kazılmış mezar izleyenleri şaşırttı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Baba’nın 19. Bölüm 2. Tanıtımı;