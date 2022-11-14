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Gecce Magazin Haberleri

'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ahmet’in saldırısına uğrayan İlhan’ın hastaneye yetiştirildiği tanıtımda Emin ve Selahattin’in arasında giderek yükselen gerilim izleyicilerde heyecan uyandırıyor. Bir yandan Hafsanur, bir yandan annesinin sevgilisi tarafından köşeye sıkıştırılan Firuze, Kadir’le çekilen fotoğrafı yüzünden zor durumda kalırken, “Selahattin’in tehdidi ile eline balyoz alan Kadir babasının yapmaya çalıştığı evi yıkacak mı?” sorusu merakı artırıyor.

'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-11-2022 17:48

 BABA’NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Firuze ve Kadir’i yolda öpüşürken gören kişi Firuze’nin annesinin sevgilisi İsmail çıktı. İsmail bu durumu koz olarak kullanarak Firuze’den para istedi. Salih ile ailesine evinin kapılarını açan Emin ise Selahattin’le karşı karşıya geldi. Muhsin’den Salih’in Kadir’in evinde kaldığını öğrenen Selahattin, sözünün üstüne söz söylendiği için çileden çıktı. Kadir’in kapısına dayanarak Salih ve ailesinin onlarla kalamayacağını söylerken, Emin bu duruma sessiz kalmadı ve Selahattin’e karşı çıktı. Selahattin elindeki kozları kullanarak yine Kadir’i köşeye sıkıştırdı. Eli kolu bağlı olan Kadir, babası için Selahattin’in dediklerini yapmaya devam etti. Çöpköy’deki insanlardan Selahattin’in alacaklarını topladı. İlhan’ın Çöpköy’e gelmesiyle birlikte Büşra ile arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlarken Ahmet, İlhan’a ölümcül bir tuzak kurdu. Büşra tesiste çalışırken İlhan’ın ısınması için ona sıcak çay getirdi. Mutfağa girip şeker almak isteyen İlhan bu sırada arkasından sessizce yaklaşan Ahmet’i görmedi. Ahmet, elindeki sopayla İlhan’ın kafasına sertçe vurdu ve ocağın gazını açık bırakarak kulübeden çıktı. Baygın halde yerde yatan ve gaz dolan odada mahsur kalan İlhan kurtulabilecek miydi?

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
 
‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
 
İşte Baba’nın 24. Bölüm Tanıtımı;

 

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