'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

BABA’NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emin’i sağ salim bulan Kadir, babasını evine geri getirdi ancak Emin’in hali Saruhanlı Ailesi’ni derinden sarstı. Sokaklarda yaşadığı olaylara hastalığı da eklenen Emin, eski hayatına adapte olmakta zorlanırken Kadir dışında ailesindeki kimseyi hatırlamadı. Kadir’den Emin’in bulunduğunu duyan İlhan, bu sefer başka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Polislerin Emin’i arıyor olması İlhan’ı zor durumda bıraktı. Çöpköy’de otoritesi sarsılan Selahattin, insanlara ders vermek için çöp tesisinde bir arıza yaratarak işleri durdurdu. Kadir, Fazilet ile birlikte Emin’i hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaşadıklarının etkisiyle ani bir kriz yaşayan Emin, ellerinden kaçmayı başardı. Büşra, Emin’i aradıkları süreçte yardımlarından dolayı İlhan’a teşekkür etmek için kapısını çaldı. Burada yeniden Begüm’le karşı karşıya geldi. Begüm, Büşra’ya Emin’i polislerin aradığını söyleyince gerilim yükseldi. Bu sırada İlhan, komiserden Emin hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Büşra, Kadir’e haber verdi. Bu sırada Firuze’nin yardımıyla babasına yeniden ulaşan Kadir, hayatını derinden etkileyecek gerçeği öğrendi. Emin, birini öldürdüğünü oğluna itiraf etti. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından gelecek bölümde neler olacağına dair heyecan arttı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Baba’nın 20. Bölüm Tanıtımı;



