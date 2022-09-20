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Gecce Magazin Haberleri

'Baba' yeni sezon için geri sayıma başladı!

 ‘Baba’ dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ederken heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

'Baba' yeni sezon için geri sayıma başladı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-09-2022 14:33

Show TV’nin büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın yeni sezonu için geri sayım devam ederken heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Emin Saruhanlı’nın bilincini kaybettiği anlar “Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum.” sözleriyle yürek burkan sahnelerin habercisi olurken, kadroya dahil olan sürpriz isimlerin hikayenin seyrini nasıl değiştireceği de merak konusu oldu. Buse Meral, Hazal Türesan ve Ali İl’in karakterleriyle ilgili ipuçlarının yanı sıra, Levent Ülgen’in “Burası benim çöplüğüm Kadir. Başını önüne eğ, işini yap, sonra da git babanı ara.” sözleri ise yeni sezona dair heyecanı giderek artırıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’nın seyirciyi ekran başına kilitleyecek sürprizlerle dolu yeni sezon Salı günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

İşte Baba’nın Yeni Sezonundan 3. Tanıtım;

 

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