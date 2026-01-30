Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan kaç yaşında? Yusuf Yazıcı ve oğlu Mylan'ın doğum günü kutlamasından ilk kareler geldi. Yunanistan'daki doğum günü partisinin detayları haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2026 11:25

Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle her daim büyüleyen Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hayatlarının en özel günlerinden birini komşu kıyılarında kutladı. Geçtiğimiz yıl Paris’te sürpriz bir nikahla evlenen çift, artık çekirdek aile olarak ilk büyük kutlamalarını gerçekleştirdi.

Mylan Bebek 1 Yaşında!

29 Ocak 2025’te dünyaya gelen ve sosyal medyada büyük ilgi gören Mylan bebek, ilk yaşını doldurdu. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, oğullarının bu özel gününü sevdikleriyle bir araya gelerek taçlandırdı.

  • Aynı Gün, İki Mutluluk: 29 Ocak tarihinin bir diğer önemi ise Yusuf Yazıcı’nın da doğum günü olması. Baba-oğulun aynı gün doğmuş olması, kutlamayı çok daha anlamlı kıldı.

  • Yunanistan Rüzgarı: Çift, kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte kutlama mekanı olarak Yunanistan'ı tercih etti. Ege esintileri eşliğinde pasta kesen aile, mutluluk pozlarını paylaştı.

Paris'ten Atina'ya Uzanan Aşk Hikayesi

Mayıs 2024'te sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırtan ikili, evliliklerinin ilk yılını geride bırakırken ebeveynliğin tadını çıkarıyor. Yusuf Yazıcı’nın kariyerindeki yurt dışı durakları sebebiyle sık sık farklı ülkelerde görüntülenen çiftin, Mylan ile olan uyumu hayranlarından tam not alıyor.

