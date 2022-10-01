Baba merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

BABA’NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Kendi kayıp ilanını bulan Emin Saruhanlı, fotoğraftaki kişi olabileceğinden şüphelenerek ilanda yer alan numarayı aradı ancak Kadir’e ulaşamadı. Babasını bulmak için İlhan’dan yardım isteyen Kadir, tüm evsizleri bir araya toplayarak Emin’e dair bir iz bulabileceklerini düşündü. Emin, Kadir’in çocukluğundan bazı anları hatırlamaya başlarken Kadir’in yolu babasının da uğradığı bir araba mezarlığına düştü. Burada baba oğul habersizce birbirlerine mesaj bıraktı. Selahattin’in zulmüne uğrayan insanları korumaya çalışan Kadir, Selahattin’e meydan okudu. İlhan’ın yardımıyla Selahattin’in geçmişini öğrenen Kadir’in sözleri herkesi şoke etti. Selahattin’in karanlık geçmişi akıllarda soru işareti bıraktı.



Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Baba’nın 18. Bölüm Tanıtımı;

