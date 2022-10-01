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Gecce Magazin Haberleri

Baba merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölüm tanıtımı büyük heyecan yaratıyor. Kadir’in Emin’i bulduğu tanıtımda baba oğulun birbirine sarıldığı duygu dolu anlar yüreklere dokunurken, büyük kavuşma şimdiden merakla bekleniyor.

Baba merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-10-2022 16:41

BABA’NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
 
Kendi kayıp ilanını bulan Emin Saruhanlı, fotoğraftaki kişi olabileceğinden şüphelenerek ilanda yer alan numarayı aradı ancak Kadir’e ulaşamadı. Babasını bulmak için İlhan’dan yardım isteyen Kadir, tüm evsizleri bir araya toplayarak Emin’e dair bir iz bulabileceklerini düşündü. Emin, Kadir’in çocukluğundan bazı anları hatırlamaya başlarken Kadir’in yolu babasının da uğradığı bir araba mezarlığına düştü. Burada baba oğul habersizce birbirlerine mesaj bıraktı. Selahattin’in zulmüne uğrayan insanları korumaya çalışan Kadir, Selahattin’e meydan okudu. İlhan’ın yardımıyla Selahattin’in geçmişini öğrenen Kadir’in sözleri herkesi şoke etti. Selahattin’in karanlık geçmişi akıllarda soru işareti bıraktı.  

 
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
 
‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
 
İşte Baba’nın 18. Bölüm Tanıtımı;
 

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