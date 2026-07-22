Baba-Kız Düeti Kalpleri Isıttı: Gökhan Türkmen ve Kızından Bilir O Beni Sürprizi!

Türk pop müziğinin kendine has tarzı ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip başarılı ismi Gökhan Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Sevilen sanatçı kızıyla birlikte unutulmaz şarkılarından Bilir O Beni'yi seslendirdiği anları paylaştı.

Baba-kızın samimi ve sevgi dolu halleri kısa sürede dijital dünyada viral olarak binlerce beğeni ve yorum topladı.

Müzikseverlerden Ve Sevenlerinden Yorum Yağmuru!

Gökhan Türkmen, kızı ile birlikte 'Bilir O Beni' şarkısını seslendirdi. pic.twitter.com/1WZ9j35dru — Populicc (@populicc) July 21, 2026

Gökhan Türkmen'in kızıyla yan yana gelip içtenlikle şarkı söylediği o anlar izleyenlerin içini ısıttı. Paylaşımın altına kısa sürede hem sanat dünyasından hem de dinleyicilerinden övgü dolu mesajlar yağdı:

En Güzel Düet

Videoya gelen yorumlarda dinleyiciler "Günün en tatlı videosu", "Babasının izinden gidiyor", "Dünyanın en güzel düeti olmuş" gibi mesajlarla duygu dolu anları paylaştılar.

Samimi Ve Doğal Anlar

Sahne ışıklarının ötesinde ev ortamının samimiyetinde çekilen video sanatçının aile hayatına dair paylaştığı en özel ve tatlı karelerden biri olarak hafızalara kazındı.

Gökhan Türkmen ve kızının bu sevgi dolu müzikal anları sosyal medyada haftanın en çok konuşulan ve paylaşılan içerikleri arasında yerini aldı.