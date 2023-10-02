B sınıfı ehliyet sahiplerinin hevesi kursağında kaldı! Motosiklet düzenlemesine bakandan veto

Trafikte her gün milyonlarca araç sahibi bulunuyor ve ehliyet ile ilgili değişiklikler de sürücüler için büyük bir merak konusu. Son dönemde, özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerinin beklediği bu değişiklik, nihayet açığa kavuşturuldu.

Yeni düzenlemelerle, B sınıfı ehliyetlerle ilgili kafa karıştıran ve merak uyandıran konular aydınlandı. Artık 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği iddiası büyük ilgi görmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konu hakkında yeni ve net bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, 125 CC altı motosiklet kullanımı için eğitim şartının olduğunu vurguladı. Yapılan bu açıklamalar, motosiklet kullanımı ile ilgili yasa ve kuralları daha da belirginleştirdi.

Bakan Yerlikaya, sürücülerin koruma ekipmanları ve kask kullanarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri korumaları gerektiğini vurguladı. Motosiklet kazalarında yaşanan artış nedeniyle, eğitim ve güvenli sürüş daha da önemli hale gelmiştir.

Yetersiz Ehliyet Cezaları

Avukat İyaz Çimen, mevcut durumda yürürlükte olan yasalara göre, 50 cc ve 125 cc arasındaki motosiklet kullanıcıları eğer uygun ehliyete sahip değilse ceza alabilirler. Bu, 4 bin liralık bir idari para cezası anlamına gelmektedir ve ayrıca, motosiklet 60 gün boyunca bağlanabilir.

Mevcut Durum

Halihazırda, 125 cc motosikletlerin araç ehliyetiyle kullanımı mümkün değildir. Avukat Çimen, mevcut durumda yasa ya da yönetmelik olmadığını, bu nedenle sürücülerin yetersiz ehliyetten kaynaklı cezalarla karşılaşabileceğini belirtti.

B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni düzenlemeler yapılmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 CC altı motosiklet kullanımı için eğitim şartı olduğunu belirtmiştir. Bu düzenlemeler, motosiklet kullanıcıları için büyük önem taşımaktadır ve sürücülerin bilmesi gereken önemli detayları içermektedir.