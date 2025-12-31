Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Spordan çıktığı sırada muhabirlerle karşılaşan ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan tescilli güzel, acelesi olmasına rağmen yeni yıl planlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

"4 Çift Arkadaşımızla Beraberiz"

Birçok ünlü ismin aksine yılbaşını sahnelerde veya yurt dışı turlarında geçirmek yerine sıcak ev ortamını tercih eden Akın, geleneklerini bozmadığını belirtti:

"Genellikle yılbaşlarında ailecek evde olmayı tercih ediyoruz. Bu yıl da geleneğimiz değişmiyor. Bize eşlik eden 4 çift arkadaşımız var; hep beraber evde yeni yıla gireceğiz."

Spor Şıklığıyla Dikkat Çekti

Ailesi ve çocuklarıyla geçirdiği huzurlu hayatıyla takdir toplayan Azra Akın, spor çıkışı doğal hali ve enerjisiyle de göz kamaştırdı. Arkadaş grubuyla yapılacak ev partisi için hazırlıklara başladığını belirten Akın, kısa açıklamasının ardından aracına binerek uzaklaştı.