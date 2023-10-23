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Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Doğuş'tan aile pozu

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Doğuş, 'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınmış bir isim. Şimdi eşi ve çocuklarıyla bir aile fotoğrafı çektirdi. Doğuş'un eşi ve çocuklarıyla birlikte verdiği bu pozu görenler beğeniyle karşıladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın ünlü televizyon programı sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı'nın güzelliği de büyük ilgi gördü.

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Doğuş'tan aile pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 14:34

Ünlü şarkıcı Doğuş, Azerbaycan'ın ünlü televizyon sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile 9 yıl önce evlendi. Bu birliktelikten 2 çocukları bulunan Doğuş, ailesiyle birlikte çekildiği bir aile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Doğuş, bu paylaşımına "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti, ne güzel olduk evlatlarımızla" notunu ekledi. Sosyal medyadaki takipçileri ve hayranları, Doğuş ve ailesinin bu pozunu beğeni yağmuruna tuttu.

Bir süre önce eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle İstanbul'a döndüğü ve boşanma haberleri çıktığı iddia edilen Doğuş'un bu paylaşımı, aile birliğine vurgu yapmasıyla dikkat çekti. Takipçileri, Doğuş'un eşi için de "Karınız ne güzel" gibi olumlu yorumlarda bulundu.

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