Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Doğuş'tan aile pozu

Ünlü şarkıcı Doğuş, Azerbaycan'ın ünlü televizyon sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile 9 yıl önce evlendi. Bu birliktelikten 2 çocukları bulunan Doğuş, ailesiyle birlikte çekildiği bir aile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Doğuş, bu paylaşımına "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti, ne güzel olduk evlatlarımızla" notunu ekledi. Sosyal medyadaki takipçileri ve hayranları, Doğuş ve ailesinin bu pozunu beğeni yağmuruna tuttu.

Bir süre önce eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle İstanbul'a döndüğü ve boşanma haberleri çıktığı iddia edilen Doğuş'un bu paylaşımı, aile birliğine vurgu yapmasıyla dikkat çekti. Takipçileri, Doğuş'un eşi için de "Karınız ne güzel" gibi olumlu yorumlarda bulundu.