Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

TRT1’in Ayvalık’ın eşsiz atmosferinde çekilen sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Diziye son olarak Gizem Aydın’ın katılımının ardından, bir kadın oyuncu daha dahil oldu. Gülper Özdemir, Cennetin Çocukları dizisine katılan bu yeni isim oldu. Özdemir, dizide görme engelli Ahsen Öğretmen karakterine hayat verecek.

Gülper Özdemir Yeni Rolüyle Dikkat Çekiyor

Gülper Özdemir, dizide canlandıracağı Ahsen Öğretmen rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Özdemir, Ada Mihrioğlu’nun hayat verdiği Ayşe karakterinin öğretmeni olarak ekrana gelecek. Dizinin yönetmenliğini Soner Caner üstleniyor. Motto Yapım imzası taşıyan dizi, güçlü ve kalabalık oyuncu kadrosu ile renkli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, dizinin senaryosu Ali Kara’nın kaleminden çıkıyor.