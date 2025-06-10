Aytaç Şaşmaz’dan Cemre Baysel’e Sosyal Medya Üzerinden Gönderme!

Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in bir dargın bir barışık süren ilişkisi bir kez daha sona erdi. Ayrılık sonrası tarafların sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Aytaç Şaşmaz, yaptığı son paylaşımda eski sevgilisine imalı bir mesaj gönderdi.

Ayrılığın Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandıran Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, sosyal medyada sessiz kalmadı. Ayrılığın hemen ardından Cemre Baysel, bikinili fotoğraflarını "Güneşi yakalıyorum" notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Aytaç Şaşmaz’dan İmalı Yanıt

Baysel’in bu paylaşımına Aytaç Şaşmaz da gecikmeden yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Güneş, yüzünü görür ama ay ruhunu bilir" mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak imalı bir gönderme yaptı.

Bu da yetmedi. Aytaç Şaşmaz, tatil karelerine Hugo’nun ünlü şarkısı '99 Problems' eşliğinde yeni bir paylaşım yaptı. Not olarak da "99 sorun…" ifadesini kullandı.

İlişki Defteri Kapandı Mesajı

Bu paylaşımıyla Aytaç Şaşmaz, biten ilişkinin artık gündeminde olmadığını ve hayatına odaklandığını açıkça belirtti. Şarkının dikkat çeken dizeleri "99 sorunum var ama kadın/ilişki bunlardan biri değil" cümlesiyle eski sevgilisine adeta son noktayı koydu.

Ayrılığın ardından karşılıklı gelen bu mesajlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, ikilinin paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi.