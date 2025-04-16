Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den Yaz Tatili Planı

Aytaç Şaşmaz, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor. Sevgilisi Cemre Baysel ile yaz tatiline hazırlanan başarılı oyuncu, aynı zamanda yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı.

“Yeni Bir Projemiz Var”

Etiler’de görüntülenen Aytaç Şaşmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti. Oyuncu, “Kabul ettiğimiz her senaryo güzel bizim için” diyerek çalışmaları hakkında ipucu verdi.

“Herkesin Kuralları Farklıdır”

“Doğru senaryo nedir?” sorusuna da içtenlikle cevap veren Şaşmaz, “İyi hissettiren ve okurken kendini kaptırdığın projedir. Herkesin kuralları farklıdır” dedi. Açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, tercihlerinde içgüdülerini ön planda tuttuğunu vurguladı.

“Cemre ile Tatil Planlarımız Var”

Uzun süredir meslektaşı Cemre Baysel ile mutlu bir ilişki sürdüren Aytaç Şaşmaz, yaz için romantik planlar yaptıklarını açıkladı. “Yaz geldi, bizim de tatil planlarımız var. Zaten dinleniyorduk ama yazın yine ufak tefek tatillerimiz olur” diyen oyuncu, çift olarak birlikte vakit geçirecekleri keyifli yaz günlerinin sinyallerini verdi.