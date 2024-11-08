Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, Instagram hesabında peş peşe paylaştığı kareleriyle dikkat çekti. Şaşmaz’ın 4.2 milyon takipçisinden binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı, 145 bini aşkın beğeniye ulaşarak kısa sürede yoğun ilgi gördü.





Bu paylaşımı gören Cemre Baysel ise sevgilisinin gönderisine kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, Şaşmaz’ın fotoğraflarının altına “Kalbim” yorumunu yaparak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.



İkilinin bu samimi etkileşimi, sosyal medyada hayranları tarafından büyük beğeni topladı.