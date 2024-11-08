Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!

Baht Oyunu dizisinde başlayan aşklarını gerçek hayata taşıyan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, sosyal medyada romantik anlarıyla gündeme geliyor. Bir süre ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşasa da sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mutlu etmeyi sürdürüyor.

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2024 17:48

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, Instagram hesabında peş peşe paylaştığı kareleriyle dikkat çekti. Şaşmaz’ın 4.2 milyon takipçisinden binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı, 145 bini aşkın beğeniye ulaşarak kısa sürede yoğun ilgi gördü.


Bu paylaşımı gören Cemre Baysel ise sevgilisinin gönderisine kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, Şaşmaz’ın fotoğraflarının altına “Kalbim” yorumunu yaparak aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

İkilinin bu samimi etkileşimi, sosyal medyada hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

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