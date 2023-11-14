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Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele verirken hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olan Parlak'ın eşi Savaş Parlak'a yazdığı duygusal bir mesaj, Ayşenur Parlak'ın son anlarına dair dokunaklı bir detay olarak ortaya çıktı. Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı 'Sen benim bu dünyadaki cennetimsin' ifadeleri, insanların yüreklerine dokundu.

Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 16:12

Kanserle 12 yıl boyunca mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi. Kansere karşı verdiği mücadeleyle birçok takipçisine ilham olan Parlak'ın ölüm haberi eşi Savaş Parlak tarafından duyuruldu.

 

"KEŞKE ÖNCE BEN GİTSEYDİM"

Sosyal medya hesabından eşi Ayşenur'un fotoğrafını yayınlayan Parlak, şu mesajı yazdı:

"Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim, keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan, dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim, ben yeminimi tuttum; hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana dek..."
 

"EN DOĞRU KARAR SENİ SEVMEKTİ"

Kanserle mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Parlak'tan geriye ise eşi Savaş için yazdığı şu son satırlar kaldı:

"Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."

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