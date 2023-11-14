Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı

Kanserle 12 yıl boyunca mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, yaşamını yitirdi. Kansere karşı verdiği mücadeleyle birçok takipçisine ilham olan Parlak'ın ölüm haberi eşi Savaş Parlak tarafından duyuruldu.





"KEŞKE ÖNCE BEN GİTSEYDİM"

Sosyal medya hesabından eşi Ayşenur'un fotoğrafını yayınlayan Parlak, şu mesajı yazdı:

"Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim, keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan, dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim, ben yeminimi tuttum; hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana dek..."



"EN DOĞRU KARAR SENİ SEVMEKTİ"

Kanserle mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Parlak'tan geriye ise eşi Savaş için yazdığı şu son satırlar kaldı:

"Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."