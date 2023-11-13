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Ayşenur Parlak hayatını kaybetti!

Kansere karşı küçük yaşlardan itibaren mücadele veren ve pozitifliği, mücadeleci ruhu ile herkes umut ışığı olan Ayşenur Parlak hayatını kaybetti.

Ayşenur Parlak hayatını kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2023 13:37

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı, 33. yaşında, dördüncü evre Kolon kanserini yenen Ayşenur Parlak son olarak karaciğerinde tespit edilen kanser sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Eşi Savaş Parlak acı haberi sosyal medyadan duyurdu:

"Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek."

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