Ayşe Barım tutuklandı!

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı, ünlü menajer Ayşe Barım, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayşe Barım tutuklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-01-2025 09:21

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ünlü menajer Ayşe Barım, tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Barım’ın, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Barım’ın savcılıktaki ifadesinde, eylemler sırasında danışılan ve yönlendirici bir rol üstlendiği, menajerliğini yaptığı ünlü isimleri eylemlere yönlendirdiği iddia edildi. Savcılık, Barım’ın, ünlü isimlerin tanınırlıklarından faydalanarak Gezi olaylarının etkisini artırmayı hedeflediğini ve bu konuda kısmen başarılı olduğunu öne sürdü.

Ünlü Oyuncular İfade Verdi
Soruşturma kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık sıfatıyla ifade verdi. Tanık oyuncuların, eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını ifade etmelerine rağmen, savcılık, Barım ile sık sık görüşmelerinin olağan dışı olduğunu belirtti.

Savcılık raporuna göre, Ayşe Barım’ın Gezi eylemlerinin başladığı dönemde Halit Ergenç ile 12, Bergüzar Korel ile 7, Rıza Kocaoğlu ile 1 kez görüştüğü tespit edildi. Görüşme içeriklerinin, savcılığın ifadesiyle “hayatın olağan akışına uygun şekilde açıklanamadığı” iddia edildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ‘Yalan Tanıklık’ Soruşturması
Tanık olarak ifade veren ünlü isimlerden Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında, “yalan tanıklık” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Savcılık, bu iki oyuncunun, Barım ile irtibatlarına dair verdikleri ifadelerde çelişkiler tespit edildiğini iddia etti.

Soruşturma Derinleşiyor
Barım’ın, Gezi olaylarının birinci derecede planlayıcıları arasında yer aldığına dair delillerin olduğunu belirten savcılık, soruşturmayı genişletme kararı aldı. Menajerlik şirketi ve bağlantıları mercek altına alınırken, ünlü isimlerin olaylardaki rollerinin de incelendiği bildirildi.

Ayşe Barım’ın tutuklanması ve ünlü isimlerin adının geçtiği bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Savcılığın iddiaları ve soruşturmanın seyri, ilerleyen günlerde daha fazla detayı ortaya koyacak gibi görünüyor.

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