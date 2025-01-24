Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü isimler ifadeye çağrıldı

Taksim Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen incelemeler derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Barım'ın olaylarla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, bazı ünlü isimler de ifadeye çağrıldı.

Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü isimler ifadeye çağrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2025 15:55

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert'in ifadeye davet edildiği öğrenilirken, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılıkça dinlendi. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Barım’ın, Gezi Parkı olaylarında bazı sanatçıları protestolara teşvik ettiği ve olayların organizasyonunda rol oynadığı iddiaları üzerine soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.

Savcılık, soruşturma kapsamında ifade veren ünlü isimlerin bağlantılarını ve olaylardaki rollerini detaylı bir şekilde inceliyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor

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