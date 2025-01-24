Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme: Ünlü isimler ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert'in ifadeye davet edildiği öğrenilirken, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılıkça dinlendi. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Barım’ın, Gezi Parkı olaylarında bazı sanatçıları protestolara teşvik ettiği ve olayların organizasyonunda rol oynadığı iddiaları üzerine soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.

Savcılık, soruşturma kapsamında ifade veren ünlü isimlerin bağlantılarını ve olaylardaki rollerini detaylı bir şekilde inceliyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor