Ayşe Barım için tutukluluğa devam kararı!

Ayşe Barım’ın davasında tutukluluğa devam kararı çıktı. Ünlü menajer savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı, duruşma 1 Ekim’e ertelendi.

Ayşe Barım için tutukluluğa devam kararı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2025 14:49

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan duruşma, salon yetersizliği nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan Barım için mahkeme, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Savunmasında çarpıcı ifadeler kullandı

Ayşe Barım, savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Barım, “23 yıldır sektördeyim. Oyuncularımla kurduğum ilişki tehdit ya da şantaj temelli olamaz. Onlara hizmet sunuyorum,” dedi.

Barım, Gezi Parkı olaylarına yalnızca bir gün katıldığını belirtti. “Bir oyuncunun tweet’ini retweetledim ve o gün oraya gittim. Zaten çoğu oyuncu o sırada oradaydı,” ifadelerini kullandı. Ayrıca iddianamede kendisinin o dönemde çalışmadığı oyuncuların da yer aldığını vurguladı.

“Osman Kavala’yı 2013’te tanımıyordum”

Barım, kendisine yöneltilen Osman Kavala ile bağlantılı iddialara da yanıt verdi. Kavala ile 2014 yılında tanıştığını, bu tanışmanın Fatih Akın aracılığıyla olduğunu ve iş amaçlı gerçekleştiğini belirtti. “2013’te ne tanışıklığım vardı ne de irtibatım,” diyerek iddianamede yer alan bu iddiayı da çürüttü.

Ayrıca Çiğdem Mater, Mehmet Ali Alabora ve bazı sinemacılarla ilgili yürütülen soruşturmalarda da adının yer almadığını söyledi. “Suç unsuru olmayan, yayınlanmamış bir bildirinin bile dosyada yer alması beni korkutuyor,” dedi.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada tanıklar da  dinlendi. PR ajansı sahibi Banu Kamil Zeytinoğlu, “Örgütleme konusunda bir bilgim yok,” dedi. Metin Yıldız, “Ayşe Barım’ı tanımıyorum,” açıklamasını yaptı. Oyuncu Şebnem Sönmez ise “Gezi Parkı’na katılmamda Ayşe Barım’ın asla katkısı olmamıştır,” diyerek net bir ifade kullandı.

Tutukluluğa devam, duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 1 Ekim tarihine ertelendi. Barım’a destek vermek üzere duruşmaya; Birce Akalay, Bergüzar Korel, Hakan Kurtaş, Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Birkan Sokullu gibi birçok ünlü isim katıldı.

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