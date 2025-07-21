Ayrılsak da Beraberiz: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Tatilde Görüntülendi

Oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay bitirmişti. Ayrılığın ardından ikili, oğulları Can için bir araya gelmeye devam ediyor. Önceki gün Çeşme Alaçatı’da bir plajda objektiflere yansıyan çift, oğullarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Ortak Açıklama Dikkat Çekmişti

Mola ve Aksakallı, boşanma haberini sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamayla duyurmuştu. Açıklamada, “Bizim için en kıymetli olan oğlumuz Can’ın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Onun için her zaman birlikte hareket edeceğiz” ifadeleri yer aldı. Bu mesaj, takipçileri tarafından olgun bir tutum olarak yorumlandı.

Tatilde Aile Pozu Verdiler

Boşanmanın ardından Ezgi Mola, soluğu tatilde aldı. Minik oğluyla birlikte Çeşme’de tatil yapan ünlü oyuncuya eski eşi de eşlik etti. İkilinin, oğullarıyla birlikte bir plajda denizin tadını çıkardığı görüldü. Bu anlar, sosyal medyada hızla gündem oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ezgi Mola, oğluyla çekildiği fotoğrafı “Yaren Alaçatı’da görüldü” notuyla paylaşarak hayranlarını gülümsetti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Mola ve Aksakallı’nın dostane duruşunu takdir eden yorumlar yaptı.