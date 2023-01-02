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Gecce Magazin Haberleri

Ayrılık sonrası Mert Yazıcıoğlu'dan yeni paylaşım! "Senden sonra hayatı renksizleşti..."

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ayrılık sonrası Mert Yazıcıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Bu paylaşıma yorum yağdı. İşte detayl

Ayrılık sonrası Mert Yazıcıoğlu'dan yeni paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2023 13:25

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak güzel oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddiasıyla başlayan dedikodular ayrılık iddiasına kadar vardı. Ayrılık iddiası ise doğru çıktı ve ikili açıklama yaparak dost kaldıklarını söyledi.

Ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım

Yaşananların ardından Mert Yazıcıoğlu, Instagram hesabından siyah beyaz karelerini paylaştı. Mert Yazıcıoğlu'nun pozlarını görenler, "Senden sonra hayatım renksizleşti mesajı mı bu?", "4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra erkekler", "Yıkılmadım ayaktayım" pozu yorumlarında bulundu.

İşte o kareler:

 

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