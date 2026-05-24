“Aynı Yüz!” Yorumları Meryem Uzerli Paylaşımına Damga Vurdu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli annesi Ursula Uzerli’nin 77. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi görürken anne-kız arasındaki benzerlik takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Nostalji Dolu Paylaşımlar

Uzerli, annesinin hem güncel fotoğraflarını hem gençlik yıllarına ait arşiv görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarda aile bağlarının güçlü vurgusu öne çıkarken nostaljik kareler sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Özellikle siyah-beyaz fotoğraflar büyük beğeni topladı.

“Mutlu Doğum Günü Mama”

Ünlü oyuncu, annesinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Paylaşımında “Mutlu doğum günü mama. Biz seni çok seviyoruz” ifadelerini kullanan Uzerli, aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Bu mesaj kısa sürede binlerce yorum aldı.

Paylaşımların ardından en çok konuşulan detay ise anne-kızın birbirine olan fiziksel benzerliği oldu. Takipçiler Ursula Uzerli’nin gençlik fotoğraflarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çok sayıda kullanıcı “Güzelliğini annesinden almış” yorumunu yaptı.

“Adeta Aynı Yüz”

Sosyal medya kullanıcıları iki ismin özellikle göz ve yüz hatlarındaki benzerliğe dikkat çekti. Bazı yorumlarda “Adeta ikiz gibiler” ifadeleri yer alırken bazı takipçiler bu benzerliği “doğal güzelliğin nesilden nesile aktarıldığı” şeklinde değerlendirdi.

Meryem Uzerli’nin zaman zaman yaptığı aile paylaşımları daha önce de geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü oyuncunun samimi ve doğal kareleri hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu son paylaşım da aynı şekilde kısa sürede gündem oldu.

Hayranlardan Yüzlerce Yorum

Kutlama gönderisi altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Takipçiler hem doğum günü mesajları iletti hem de anne-kızın benzerliğine vurgu yaptı. Paylaşım sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yer aldı.