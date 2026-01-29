Aynı Yağmur Altında’nın Kalbindeki İsim: Rosa Sofía Martínez

Nilsu Berfin Aktaş’ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez, insan hakları mücadelesine kendini adamış, duyarlı ve güçlü bir genç kadındır. Londra’da yaşadığı sarsıcı olayın ardından hem hastalığıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa, yolunu İstanbul’da bulur. Ali’ye duyduğu aşkla hayata tutunmaya çalışan Rosa, kalbiyle aklı arasında sıkışmış, kırılgan ama cesur bir karakter olarak öne çıkıyor.

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Nilsu Berfin Aktaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

‘Karakter İçin İspanyolca Öğreniyorum’

‘Rosa, hümanist, aktivist ve İspanyol bir kız. Londra’dan geliyor. Birkaç dil biliyor. Karakter için İspanyolca öğreniyorum. Saçımda değişiklik yaptım. Tek bir konudan giden hikayeleri sevmiyorum. Bu, sadece iki oyuncunun üstüne yüklenen bir iş değil pek çok aks var.’

Dizinin iddialı kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’nın hayatı Londra’da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul’da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali’yle yolları İstanbul’da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Aynı Yağmur Altında yakında atv’de!