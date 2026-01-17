‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı!

İnançların Gölgesinde, Tehditlerin Arasında Bir Aşk

Başrolünde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın yer aldığı, hikayesi Londra’dan İstanbul’a uzanan ‘Aynı Yağmur Altında’, yayınlanan yeni tanıtımıyla heyecan yarattı.

Ali ve Rosa’nın aşkı, aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak.

Farklı dünyalara ait olan Aydan ve Karanoğlu aileleri, bu tutkulu aşk önündeki en büyük engeller olacak.

Usta Oyuncular ve Genç İsimler Aynı Kadroda

Yayınlanan yeni tanıtımda, dizinin dev oyuncu kadrosu ilk kez izleyici karşısına çıktı. Dizinin iddialı kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa’nın hayatı Londra’da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul’da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali’yle yolları İstanbul’da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören ‘Aynı Yağmur Altında’, yakında atv’de izleyici karşısına çıkacak.