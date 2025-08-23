Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Onur Tuna ve Simay Barlas’ın başrolünde yer aldığı Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir araya geldi.

Yayın Tarihi : 23-08-2025 17:31

MF Yapım imzalı, atv ekranlarında yayınlanacak Aynadaki Yabancı dizisinin hazırlıkları hızla sürüyor. Önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan dizinin okuma provası gerçekleşti. Böylece oyuncular ilk kez bir araya geldi.

Yönetmen ve senaristler

Dizinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Eda Toksöz oturuyor. Senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu

atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide;

  • Onur Tuna

  • Simay Barlas

  • Caner Topçu

  • Asuman Dabak

  • Kerem Arslanoğlu

  • Nazlı Senem Ünal

  • Emre Taşkıran

  • Ayten Soykök

  • Selinay Taşol

  • Sema Gültekin

  • Soner Türker

  • Seher Terzi

  • Mümin Karaçil

  • Cemre Melis Çınar

  • Sara Yılmaz

yer alıyor.

Dizinin hikâyesi

Aynadaki Yabancı’nın hikâyesi bir masal gibi başlasa da kısa sürede izleyiciyi derin bir dramın içine çekiyor. Karaaslan ailesinin gelini Azra, dışarıdan kusursuz görünen hayatının ardında büyük bir karanlık saklıyor. Kızıyla birlikte kaçmaya çalışan Azra, ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyor.

Onu yeniden görebilmek için tek bir çıkış yolu buluyor: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve dönmek. Bu süreçte başarılı estetik cerrah Barış Saygıner ile tanışan Azra, ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazıyor. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, onun en büyük sınavı oluyor.

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olması beklenen Aynadaki Yabancı, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden heyecan yaratıyor.

