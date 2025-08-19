Aynadaki Yabancı Dizisinin Kadrosu Belli Oldu

Aynadaki Yabancı dizisi, güçlü kadrosu ve “Akıl unutur, kalp unutmaz” sloganıyla geliyor. Onur Tuna ve Simay Barlas’ın başrolde olduğu proje çok konuşulacak.

Aynadaki Yabancı Dizisinin Kadrosu Belli Oldu
Aynadaki Yabancı Yeni Sezonun İddialı Yapımı Oluyor

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak Aynadaki Yabancı dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, MF Yapım imzalı proje, “Akıl unutur, kalp unutmaz” sloganıyla ekrana taşınacak. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor.

Dizinin Konusu

Hikayesi masalsı bir başlangıçla ilerleyen Azra’nın hayatı, kısa sürede karanlık bir kabusa dönüşüyor. Karaaslan ailesinin gelini olarak kusursuz görünen yaşamının ardında ağır sırlar saklıdır. Kızıyla birlikte kaçmaya çalışan Azra, büyük bir bedel ödemek zorunda kalır. Ona yeniden kavuşmak için tek çıkış yolunu seçer: yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak geri dönmek. Bu süreçte başarılı estetik cerrah Barış Saygıner’le tanışır. Ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de değiştiren Azra, geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşkla sınanacaktır.

Güçlü Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Dizide Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök ve Sara Yılmaz gibi isimler bulunuyor. Hem deneyimli hem de genç oyuncuların bir araya gelmesi, projeyi daha da iddialı hale getiriyor.

Yakında Sete Çıkıyor

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan Aynadaki Yabancı, yakında sete çıkacak. Güçlü senaryosu, sürükleyici hikayesi ve yıldız kadrosuyla dizi, şimdiden izleyicinin ilgisini çekmiş durumda.

