Aylar Sonra İlk Görüntü! Ayşe Barım Kaç Kilo Verdiğini Açıkladı

Ayşe Barım Cezaevinden Çıktı: İlk Açıklamasında Kaç Kilo Verdiğini Açıkladı

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri davasında görülen ikinci duruşmada tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Barım, sağlık durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tahliye Kararı Çıktı

Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararın ardından resmi işlemler tamamlandı ve Barım akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuştu.

Cezaevi Sonrası İlk Sözler

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle buluşan Barım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son aylarda ciddi sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Barım, “Sağlığım son 3-4 ayda çok kötüydü, 32 kilo verdim. Ev hapsiyle tahliye oldum. Çok zor günler geçirdik. Sonunda buradayım, çok mutluyum. Hayatımı o kadar özledim ki. Sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi çok özledim.” ifadelerini kullandı.

Zor Günleri Geride Bıraktı

Tahliye kararı sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Barım, cezaevinde geçirdiği zor dönemin ardından yeniden sevdikleriyle buluştu. Özellikle sağlık durumuna dikkat çekmesi, yaşadığı sürecin ne kadar ağır geçtiğini gözler önüne serdi. Basın mensuplarının karşısında oldukça duygusal anlar yaşayan Barım, süreci artık ev hapsinde sürdüreceğini belirtti.

Evine Döndü

Cezaevinden ayrıldıktan sonra ailesiyle vakit geçiren menajer Barım, daha sonra kendisini karşılayan araçla evine geçti. Tahliyesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Barım’ın sağlık durumu ve ev hapsi sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.