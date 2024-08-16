Aydemir Akbaş yoğun bakımda

Bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Akbaş, akşam saatlerinde entübe edildi

Aydemir Akbaş yoğun bakımda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 10:13

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, bir kez daha sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserine karşı verdiği mücadeleyle bilinen 88 yaşındaki sanatçı, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. Akbaş, tedavi sürecinde kendini iyi hissettiğini belirterek, kanser değerlerinin yarı yarıya azaldığını ve tedaviye devam edeceğini söylemişti. Bu açıklamasında hayranlarına teşekkür eden Akbaş, "Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, bugün Aydemir Akbaş'ın evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Akbaş’ın durumu hakkında yakın dostu İbrahim Tatlıses bir açıklama yaptı. Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" mesajını paylaşarak sevenlerinden destek istedi.

Aydemir Akbaş’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sanat camiası ve hayranları büyük üzüntü içinde oyuncudan gelecek iyi haberleri bekliyor.

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