Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil

Oyuncu Aydan Şener, NTV'nin popüler programı Empati'nin konuğu olarak Ahmet Mümtaz Taylan'la bir araya geldi. Sahne ve ekranlarda "Kibarlık Budalası" ve "Üç Kız Kardeş" gibi yapımlarda yer alan Şener, gerçek yaşam öyküleriyle Empati kurarken, ailesi, özel hayatı, kedileri ve sanat yaşamına dair sohbetiyle programın özel konukları arasında yer aldı.

1981 Türkiye Güzeli unvanına sahip olan Aydan Şener, aldığı derecenin önemli olmadığını belirtti ve şimdiki güzellik yarışmalarının oyunculuğa geçiş basamağı olarak kullanıldığını ifade etti.

Aydan Şener, sektördeki vefasızlığa dikkat çekerek, insanların vefalı olması gerektiğini söyledi ve kendi vefalı olduğunu ancak sektörde vefanın olmadığını dile getirdi.

Şöhretin getirdiği zorluklardan bahseden Şener, artık şöhretinin ve insanların sevgisinin tadını çıkardığını belirtti. Ayrıca evliliğin insan doğasına uygun olmadığını ifade ederek, erken yaşta evlendiğini ve evliliğin zorluklarıyla karşılaştığını söyledi. Aydan Şener, "Şimdi çok mutluyum. İsyan ettiğim, haksızlıklarla karşılaştığım, bunaldığım, dedikodular beni üzdü, keşke bu işi yapmasaydım, şöhretli olmasaydım, keşke sıradan insan olsaydım dediğim çok oldu. Artık kesinlikle öyle düşünmüyorum, şöhretimin ve insanların sevgisinin keyfini yaşıyorum" derken evlilik konusuna bakış açısını da anlattı. Şener: "Çok erken evlendim. 19 yaşımda evliydim. Evlilik insan doğasına uygun bir kurum değil" diye konuştu.