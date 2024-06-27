Ayça Varlıer ve Serhan Aydemir Çifti, Azmak Nehri'nde

Bir süredir Amerika'da yaşayan ünlü çift Ayça Varlıer ve Serhan Aydemir, Türkiye'ye döndü ve tatil için Akyaka'ya gitti. 47 yaşındaki oyuncu Ayça Varlıer, Akyaka'ya olan tutkusunu her fırsatta dile getirirken, Azmak Nehri'nde çekildiği pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Azmak Nehri'nde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Varlıer, tatilin keyfini çıkarıyor. Çiftin Türkiye'ye dönüşü ve Akyaka'daki tatilleri, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ayça Varlıer'in paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.