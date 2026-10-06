Ayşegül Yıldız’dan İbrahim Tatlıses Açıklaması!

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili merak edilenlere eski eşi Ayşegül Yıldız’dan açıklama geldi. Bir etkinlikte görüntülenen Yıldız ünlü türkücünün son durumundan ve devam eden fizik tedavi sürecinden bahsetti. Tatlıses’in ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Yıldız eski eşinin azmiyle dikkat çektiğini dile getirdi.

“Hayatımda Gördüğüm En Azimli İnsanlardan Biri”

2011-2013 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli kalan Ayşegül Yıldız eski eşinin sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Çiftin bu evlilikten Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Tatlıses’in yaşadığı sağlık sorunlarının ardından tedavi sürecini yakından takip eden Yıldız onun mücadeleci kişiliğine vurgu yaptı. Ünlü türkücünün kolay kolay pes etmeyen biri olduğunu belirten Yıldız fizik tedavi sürecini de aynı kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Yıldız “Hayatımda gördüğüm en azimli ve mücadeleci insanlardan biri. Çok güçlü bir karakter” sözleriyle eski eşine duyduğu saygıyı dile getirdi.

Fizik Tedavisine Devam Ediyor

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından safra kesesinden ameliyat olan ünlü sanatçı 22 Nisan’da taburcu edilmişti.

Hastaneden çıktıktan sonra fizik tedavi sürecine başlayan Tatlıses’in tedavisi devam ediyor. Ayşegül Yıldız da eski eşinin bu süreçte oldukça kararlı davrandığını ve iyileşmek için çaba gösterdiğini anlattı.

“Daha da İyi Olacak İnşallah”

Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili konuşan Yıldız mevcut durumunun aynı olduğunu belirterek umutlu mesajlar verdi. Eski eşinin fizik tedavisine azimle devam ettiğini söyleyen Yıldız “Sağlığı aynı, daha da iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın açıklamaları Tatlıses’in sağlık durumunu merak eden hayranları için de dikkat çekici oldu. Ünlü sanatçının tedavi sürecini sürdürmesi ve eski eşinin umutlu sözleri sevenlerinin gözünü bir kez daha Tatlıses’ten gelecek haberlere çevirdi.