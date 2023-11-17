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Ayça Ayşin Turan’ın yeni partneri belli oldu

Ayça Ayşin Turan'ın yeni sinema filmi "Sevmek Yüzünden" için başrol hazırlıkları devam ediyor.

Ayça Ayşin Turan’ın yeni partneri belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2023 10:30

Ayça Ayşin Turan, başrolünde yer alacağı yeni sinema filmi "Sevmek Yüzünden" için çekimlere hazırlanıyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Ahmet Kapucu üstlenirken, yapımcılığını Emre Oskay, Fatih Ay ve Ahmet Kapucu üçlüsü üstleniyor. Sky Film – PRT Film- 2518 Film yapım şirketlerinin ortaklığıyla gerçekleşecek olan romantik komedi türündeki film, Kıbrıs'ta çekilecek.

Ayça Ayşin Turan, filmde "İdil" karakterine hayat verecek ve onun partneri olarak Serhat Teoman ile işbirliği yapacak. Serhat Teoman, "Ömer" rolünü canlandıracak. Ayrıca, Ali Gözüşirin "Kerem" ve Ali Yoğurtçuoğlu "Yiğit" karakterleriyle filmin kadrosunda yer alacak.

Filmin konusu, İdil'in yılın gelinliğini tasarlamak için yola çıkarken, beklenmedik bir engelle karşılaşması etrafında dönüyor. Bu durumu bir genç kızın yanlış evliliğini önleme mücadelesi olarak tanımlanırken, aslında İdil ve eski sevgilisi arasında gecikmiş bir hesaplaşma sürecini işliyor.

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