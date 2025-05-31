Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu

Ayça Ayşin Turan, sinema dünyasına hızlı bir dönüş yapıyor. Güzelliği ve yeteneğiyle her projede dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bu kez “Al Beni Baba” adlı sinema filminde başrol oynayacak. Filmde üniversite öğrencisi Nazlı karakterine hayat verecek olan Turan, yaz boyunca hem sette hem ekranlarda olacak.

Hem Dizi Hem Film Heyecanı Yaşıyor

2025 yazı Ayça Ayşin Turan için oldukça yoğun geçecek. Şu sıralar Tod platformunda yayınlanacak olan “Vicdansız” dizisinin hazırlıklarını sürdüren güzel oyuncu, bir yandan da yeni filmi için kolları sıvadı. Aynı anda iki büyük projede yer alan Turan, bu tempolu süreçte performansıyla izleyiciden tam not almayı hedefliyor.

“Al Beni Baba” ile Duygusal Bir Hikâye Geliyor

Senaryosunu Mustafa ve Sinem Uslu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Topuz’un oturduğu “Al Beni Baba”, izleyicilere güçlü bir baba-kız hikâyesi sunacak. Çekimlerinin Çorum ve İstanbul’da gerçekleşeceği film, sıcak yaz günlerinde hem duygusal hem etkileyici sahnelerle sinemaseverleri buluşturacak.

Nazlı Karakteri Seyirciyi Etkileyecek

Ayça Ayşin Turan, “Nazlı” karakteriyle izleyicilerin kalbine dokunmayı hedefliyor. Üniversite hayatının ortasında kalan duygusal çatışmalar, aile bağları ve bireysel mücadeleler filmde derinlemesine işlenecek. Turan’ın bu yeni rolüyle kariyerinde yeni bir sayfa açacağına kesin gözüyle bakılıyor.