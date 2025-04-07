Ayça Ayşin Turan’a Rüzgârlı Pazar’da sürpriz partner

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayça Ayşin Turan ve Özgür Cem Tuğluk, tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizi “Rüzgârlı Pazar”da başrolleri paylaşacak. Dizide iki genç oyuncu, görme engelli karakterlerle izleyicinin karşısına çıkacak.

Set hazırlıkları başladı

Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Haftaya sete çıkması planlanan yapım, duyurulduğu andan itibaren oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Güçlü kadroda kimler var?

Rüzgârlı Pazar dizisinde;

İsmail Hacıoğlu “Ateş”,

Ayça Ayşin Turan “Nimet”,

Sude Zülal Güler “Büşra”,

Uğur Aslan ise “Recep” karakterlerine hayat verecek.

Görme engelli iki karakter, iki genç oyuncu

Dizinin merkezinde yer alan görme engelli Nimet karakterine Ayça Ayşin Turan hayat verecek. Onun partneri Cesur rolü ise genç yetenek Özgür Cem Tuğluk’a emanet. Tuğluk da aynı şekilde görme engelli bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

İkilinin sahneleri şimdiden merakla bekleniyor. Ayrıca Özgür Cem Tuğluk, “Zembilli” dizisindeki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile yeniden aynı projede buluşarak dikkatleri üzerine çekti.